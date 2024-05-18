Bayer Leverkusen Bundesliga'yı namağlup şampiyon tamamladı

Almanya 1. Futbol Ligi'nin ( Bundesliga ) son haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Augsburg'u 2-1 yenerek sezonu namağlup şampiyon bitirdi.

Bundesliga'nın 34. haftasında şampiyonluğu önceden garantileyen Bayer Leverkusen, Augsburg'u ağırladığı maçı Victor Boniface'ın 12 ve Robert Andrich'in 27. dakikada attığı gollerle kazandı. Augsburg'un golü ise 62. dakikada Mert Kömür'den geldi.

Ligde 28 galibiyet, 6 beraberlikle 90 puana ulaşan Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihinde sezonu namağlup tamamlayan ilk takım oldu. İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen, bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 51 maça çıkardı.

Bayer Leverkusen'in ardından Stuttgart 73, Bayern Münih 72, Leipzig 65 ve Borussia Dortmund 63 puanla sıralanarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Darmstadt 98 ve Köln'ün küme düştüğü ligde 16. sırayı alan Bochum ise play-out oynayacak takım oldu.