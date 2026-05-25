Haberler

Bayburtlu milli bilardocu Karaaslan Türkiye üçüncüsü oldu

Bayburtlu milli bilardocu Karaaslan Türkiye üçüncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburtlu milli bilardo sporcusu Ahmet Efekan Karaaslan, 2026 Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. Etap U-23 genç kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. 18 yaşındaki sporcu, haziran ayında Slovenya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Bayburtlu milli bilardo sporcusu Ahmet Efekan Karaaslan, 2026 Yılı Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası 2. Etap 8 Top U-23 genç kategorisi müsabakalarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisinde düzenlenen şampiyona, final karşılaşmalarının ardından tamamlandı. U-23 genç kategorisinde mücadele eden 18 yaşındaki Karaaslan, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak, Bayburt'a dereceyle döndü.

Şampiyonada Buğra Karaç birinci, Aşkın Feraye Yılmaz ikinci olurken, Ahmet Efekan Karaaslan ile Efe Dere üçüncü sırada yer aldı.

Antrenörü Cevdet Türker rehberliğinde turnuvalara hazırlanan Karaaslan, bu yıl okullar arası Türkiye Şampiyonası'nda da Türkiye üçüncülüğü elde etti. Kendi yaş kategorisi U-23'te de kürsüye çıkan genç sporcu, sezon içinde aldığı derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Bayburtlu sporcu Karaaslan, haziran ayında Slovenya'da düzenlenecek Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Dursun Özbek'ten 'Icardi’yi bize verme şansınız var mı?'sorusuna güldüren yanıt

"Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Canın sağolsun Zeynep! Bu kez olmadı

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukatı duyurdu! Bazı CHP'li vekillere ihraç geliyor

Evinde ziyaret eden avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu harekete geçiyor
İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu azaldı

9 günlük bayram tatili başladı! İstanbul'da yollar boş kaldı