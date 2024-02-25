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Bayburt Üniversitesi ÜniLig Bowling Şampiyonasında İlk Üç Dereceyi Aldı

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Bayburt Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜniLig Bowling Şampiyonasında hem erkekler hem de kızlar kategorisinde ilk üç dereceyi elde ederek tüm madalyaları kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) 22-23 Şubat tarihlerinde Samsun'daki Bowling Akademi Bowling Salonunda düzenlediği üniversitelerarası ÜniLig Bowling Şampiyonasına erkekler ve kızlar kategorisinde takım olarak katılan Bayburt Üniversitesi, her iki kategoride de ilk üç dereceyi elde ederek tüm madalyaları topladı. Kızlarda takım halinde şampiyon olan Bayburt Üniversitesi, erkeklerde ise 2. sırayı aldı.

Kızlar ve Erkekler kategorilerinde 25'er sporcu olmak üzere toplamda 50 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada, bireysel olarak tüm madalyaları toplayan Bayburt Üniversitesi, tarihinde ilk kez bir şampiyonadaki tüm dereceleri elde etmiş oldu. Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim alan öğrencilerden oluşan takımımızda doktora öğrencisi Arş. Gör. Umut Diyar Gök tek erkeklerde şampiyon olurken, yüksek lisans öğrencisi Alperen Birsen ikinci, lisans öğrencisi Demir Aydemir üçüncü oldu. Tek kızlar kategorisinde ise lisans öğrencilerinden Aylin Emir şampiyonluğu, Zeynep Sezgin ikinciliği, Gülsüm Baykara ise üçüncülüğü elde etti. Kızlar kategorisindeki bu bireysel başarının sonucunda takım halinde şampiyon olan Bayburt Üniversitesi Bowling Takımını, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa takip etti. Erkekler kategorisinde ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın ardından Bayburt Üniversitesi Bowling Takımı ikinci sırayı alırken, İskenderun Teknik Üniversitesi üçüncü oldu.

Şampiyonadaki tüm madalyaları kazanan öğrencileri tebrik eden TBBDF Başkanı ve Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, sürekli ivme yükselterek takım halinde ve bireysel başarıda en üst noktaya eriştikten sonra sürdürülebilirliği tesis etmenin önem kazandığını söyledi. Katılımcı tüm üniversitelere ve sporculara teşekkür eden Rektör Türkmen, Bowling branşının sürekli gelişimine ilişkin memnuniyetlerini belirtti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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