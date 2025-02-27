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Bayburt Üniversitesi'nden Öğrencilere Kayak Eğitimi

Bayburt Üniversitesi'nden Öğrencilere Kayak Eğitimi
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Bayburt'ta üniversite öğrencilerine Kop Dağı Kayak Merkezinde yapılan kayak eğitimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi programındaki öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Bayburt'ta öğrenim gören üniversite öğrencilerine Kop Dağı Kayak Merkezinde kayak eğitimi verildi.

Bayburt Üniversitesi, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayan projeleri desteklemeye devam ediyor. ÜNİDES kapsamında düzenlenen Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencilerine arama kurtarma becerilerinin geliştirilmesi için kayak eğitimi projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında öğrenciler kayak eğitimi verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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