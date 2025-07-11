Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Başladı

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası' başladı. Turnuvaya, Bayburt Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Beş hafta sürecek olan turnuvanın açılışını yapan Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, genç sporculara başarılar diledi. 8 Temmuz'da başlayan turnuva, 12 Ağustos'ta oynanacak final maçıyla sona erecek. Kur'an kursu öğrencileri turnuva boyunca hem spor yapma, hem de kaynaşma fırsatı bulacak. - BAYBURT