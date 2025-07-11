Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası Başladı
Bayburt Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası' başladı. Beş hafta sürecek turnuvaya, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler katılıyor ve gençler hem spor yapma hem de kaynaşma fırsatı buluyor.
Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları Arası Futbol Turnuvası' başladı. Turnuvaya, Bayburt Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.
Beş hafta sürecek olan turnuvanın açılışını yapan Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, genç sporculara başarılar diledi. 8 Temmuz'da başlayan turnuva, 12 Ağustos'ta oynanacak final maçıyla sona erecek. Kur'an kursu öğrencileri turnuva boyunca hem spor yapma, hem de kaynaşma fırsatı bulacak. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor