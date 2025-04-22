Bayburt'ta Rafting Coşkusu: Üniversiteler Ligi'nde İlk Şampiyona

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta devam etti.

Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gün yarışları, Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında oluşturulan parkurda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, yarışların yapıldığı parkurun kıyısındaki törende, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayburt'un hem doğa hem tarih hem de kültürel olarak keşfedilmeye hazır olduğunu belirten Eldivan, "Çoruh Nehri'nin ilk durağı Dede Korkut'un otağı Bayburt artık tomurcuklanmış, gül açacak güzide, kadim bir şehir. İlimizdeki Çoruh Nehri gibi bir güzelliği kullanmamız gerekiyor." dedi.

Yıllardır değişik vesilelerle Çoruh Nehri'nde aktiviteler yapıldığını ancak resmi bir organizasyonun ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Eldivan, "Rektörümüz ve belediye başkanımızla üçümüz istişare ettiğimizde böyle bir organizasyonu kararlaştırdık. İlk olmasına rağmen hem vatandaşımızın katılımı açısından hem de burada üniversiteden gelen misafirlerimiz açısından çok güzel bir organizasyon oldu." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mete Memiş de kentte bu tür yarışmaların artarak devam edeceğini aktardı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise şampiyonanın ülke genelinde ilk kez düzenlendiğini, aynı zamanda da Bayburt'ta su sporları anlamında yapılan ilk resmi organizasyon olduğunu kaydetti.

Organizasyonun bu açıdan tarihi anlamı olduğunun altını çizen Türkmen, "Çoruh Nehri şehrimizin önemli bir bölümünü kapsıyor ve şehrimizin önemli sembollerinden bir tanesi. Biz bugüne kadar Çoruh Nehri'nin su sporlarına kazandırılması adına çok çeşitli girişimlerde bulunduk. Bunların bir sonucu olarak bugün bu yarışmayı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen, organizasyona destek veren Vali Eldivan ve Belediye Başkanı Memiş'e teşekkür etti.