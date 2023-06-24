Bayburt'ta Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamındaki futbol turnuvasında, 22 takım yer aldı. Final maçında İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi İdare takımları karşı karşıya geldi ve İl Sağlık Müdürlüğü rakibini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, turnuvanın güzel bir şekilde sonlandığını belirtti.