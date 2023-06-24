Bayburt'ta Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Sona Erdi
Spor Haberleri
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamındaki futbol turnuvasında, 22 takım yer aldı. Final maçında İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi İdare takımları karşı karşıya geldi ve İl Sağlık Müdürlüğü rakibini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, turnuvanın güzel bir şekilde sonlandığını belirtti.
Bayburt'ta kurumlar arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında düzenlenen turnuvada, 22 takım yer aldı.
Turnuvanın final maçında, İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi İdare takımları karşı karşıya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü, rakibini 2-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, kentte her yıl düzenlenen turnuvayı güzel bir şekilde sonlandırdıklarını söyledi.