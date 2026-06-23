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Bayburt'ta Futsal İl Birinciliği: Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu Zirvede

Bayburt'ta Futsal İl Birinciliği: Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu Zirvede
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2025-2026 Okul Sporları Futsal Küçük Erkekler İl Birinciliği müsabakaları Bayburt'ta tamamlandı. Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu birinci olurken, Maden Ortaokulu ikinci, Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Fatih Ortaokulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

2025-2026 Okul Sporları kapsamında Bayburt'ta düzenlenen Futsal Küçük Erkekler İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu il birincisi oldu.

Bayburt Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda, ortaokul takımları il birinciliği için mücadele etti. Müsabakada, Gökçedere Şehit Samet Akdeniz İmam Hatip Ortaokulu birinci, Maden Ortaokulu ikinci, Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Fatih Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı.

Turnuva boyunca öğrenciler sahada mücadele ederken, öğretmenler ve antrenörler de takımlarına destek verdi.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Başarı elde eden öğrenciler ile emeği geçen öğretmen ve antrenörler tebrik edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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