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Bayburt'ta Kamu Spor Oyunları voleybol turnuvasını Bayburt Valiliği kazandı

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Bayburt'ta Kamu Spor Oyunları voleybol turnuvasını Bayburt Valiliği kazandı
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Bayburt'ta Ulusal Spor Projeleri kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Kamu çalışanlarının katıldığı turnuvada Bayburt Valiliği birinci, Fen Lisesi ikinci olurken dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

Bayburt'ta Ulusal Spor Projeleri kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Turnuvada Bayburt Valiliği birinci, Fen Lisesi ikinci oldu.

Kamu kurumlarında görev yapan çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsabakalar boyunca kıyasıya rekabet yaşanırken sporun birleştirici gücüyle dostluk ön plana çıktı.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verilerek sporcular tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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