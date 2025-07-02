Bayburt'ta Ferdi Boks Şampiyonası Açıldı

Bayburt'ta Ferdi Boks Şampiyonası Açıldı
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Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nın açılışı Bayburt'ta yapıldı. Şampiyonaya 850 sporcu katıldı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Bayburt'ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nın açılışı yapıldı. Şampiyonaya, farklı illerden gelen 850 sporcu katılım sağladı.

Ülke genelinden 850 sporcuyu Bayburt'ta buluşturan şampiyona, 4 bin kişilik modern kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılışında konuşan Vali Mustafa Eldivan, organizasyona katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Boks Federasyonu olmak üzere, emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Vali Eldivan, 4 bin kişilik modern kapalı spor salonunun büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, turnuvanın dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti, tüm sporculara başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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