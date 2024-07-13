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Bayburt'ta Cirit Bölge Çeyrek Finali Heyecanı

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Bayburt'ta düzenlenecek olan Cirit Bölge Çeyrek Finali'nde Can Bayburt Atlı Spor Kulübü yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

Bayburt'ta 18-19-20 Temmuz tarihlerinde Cirit Bölge Çeyrek Final heyecanı yaşanacak. Çeyrek final mücadelesinde cirit il ikincisi Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, çeyrek final turunu geçtiği takdirde yarı finale yükselecek. Bayburt Atlı Spor Kulübünden sonra Can Bayburt Atlı Spor Kulübü de yarı finalde Bayburt'u il dışında temsil etmeye hak kazanacak.

Cirit İl Birincisi olan Bayburt Atlı Spor Kulübü, yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. Cirit İl Müsabakalarında ikinci olan Can Bayburt Atlı Spor Kulübü de Bayburt'u il dışında temsil etmek için mücadele verecek. Çeyrek finalde birinci olan takımın yarı finale yükseleceği turnuvada, Can Bayburt Atlı Spor Kulübünün rakipleri Erzurum Uzmanlar Atlı Spor Kulübü, Malatya Atlı Spor Kulübü, Sivas Osmanlı Atlı Spor Kulübü olacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atlı Spor Kulübü Bayburt Spor Güncel Haberler

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