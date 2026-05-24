Genç boksör Azat Kaya, Türkiye şampiyonu oldu

11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bayburt'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Boks Şampiyonası'nda Tekirdağ'ı temsil eden sporcular, başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Şampiyonada ringe çıkan Azat Kaya, Gençler-B'de 48 kiloda rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Tekirdağ spor camiasında büyük sevinç yaşatan başarı sonrası genç sporcunun gelecek organizasyonlarda da önemli dereceler elde etmesinin beklendiği ifade edildi. Şampiyonada mücadele eden Tekirdağlı sporcular Çağdaş Dilek ve Ali Karul ise çeyrek finale yükselme müsabakalarında elendi.

Azat Kaya: "Hedefim Avrupa'ya gitmek"

Türkiye şampiyonu olan Azat Kaya, boksa bir arkadaşının vesilesiyle başladığını belirterek, "Burhan hocayla tanıştım, o şekilde başladım. Yaklaşık 3 sene oldu, daha önce 2 kere Türkiye Şampiyonasına katılmıştım ama daha çok normal turnuvalara katılmıştım. Turnuvalarda derecem vardı fakat Türkiye Şampiyonası'nda derece yapamamıştım. Bu seneki okullar arası Türkiye Şampiyonası'nda ise birincilikle bitirdim, hedefim bir dahaki ay gerçekleşecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak Avrupa'ya gitmek. Şampiyona benim için çok iyi geçti, daha iyi yapabilirdim. Kürsüye çıkınca çok iyi hissettim gururlandım" dedi.

Burhan Deme: "3 altın madalya ile dönmek istiyoruz"

Sporcunun antrenörü Burhan Deme ise, "Biz Tekirdağ'da boks sporunu iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz, Azat ve arkadaşları bana 7 kişi geldiler, hepsi yetenekliydi. Ben de aileleriyle görüşerek onların başarılı olabileceklerini anlatarak boksa gelmelerini sağladım. 2 senedir beraber çalışıyoruz, sürekli buradalar. Antrenman kaçırmıyorlar, çok azimliler. Biz de elimizden geldiği kadar öğretiyoruz. Bu turnuvada da bu çalışmanın karşılığını aldık. Azat Kaya, Türkiye şampiyonu oldu. Önümüzde gerçekleşecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası için güzel bir tecrübe kazandılar, orada da 3 sporcumuzla katılacağız ve 3 altın madalyayla dönmek istiyoruz. Haftanın her günü neredeyse antrenmanımız var, sadece pazar günü dinlenmeleri oluyor. Her antrenmanımız 2 saat sürüyor. Sıkı bir şekilde çalışarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek ve ülkemizi orada temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı