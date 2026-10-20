Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'da basketbol il birinciliğini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'da basketbol il birinciliğini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Basketbol İl Birinciliği'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci oldu. Kamu çalışanlarının katıldığı turnuvada Bayburt Devlet Hastanesi ikinci, Aydıntepe Çok Programlı Lisesi üçüncü, Polis Meslek Eğitim Merkezi dördüncü oldu.

Bayburt'ta Ulusal Spor Projeleri kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci oldu.

Kamu kurumlarında görev yapan çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada takımlar, dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsabakalar sonunda Bayburt Devlet Hastanesi ikinci, Aydıntepe Çok Programlı Lisesi üçüncü, Polis Meslek Eğitim Merkezi ise dördüncü sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, takımlar tebrik edilerek sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum

Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi

İntihar eden genç oyuncuya nişanlısından “Ya annen ya ben” ültimatomu

NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı

NATO sınırında tedirgin eden görüntü
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi

Askeri kamp füzelerle vuruldu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Fransa'da korkulan oldu! Yağmacılar şimdi de zenginlerin evlerine yöneldi

Korkulan oldu! Güvenlik kamerasındaki görüntü endişeleri katladı
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak

Karar çıktı! Çatıya keskin nişancı yerleştirilecek