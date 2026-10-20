Bayburt'da basketbol il birinciliğini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kazandı

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Bayburt'ta Ulusal Spor Projeleri kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Basketbol İl Birinciliği müsabakalarında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birinci oldu.

Kamu kurumlarında görev yapan çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada takımlar, dereceye girebilmek için mücadele etti. Müsabakalar sonunda Bayburt Devlet Hastanesi ikinci, Aydıntepe Çok Programlı Lisesi üçüncü, Polis Meslek Eğitim Merkezi ise dördüncü sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, takımlar tebrik edilerek sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı