Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi

Bavulunu topladı gidiyor! Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi
Güncelleme:
Fenerbahçe'de kaleye Ederson'un gelişiyle gözden düşen İrfan Can Eğribayat, 3. kaleci konumuna geriledi. Bu durum, İrfan Can'ın ayrılık kararını hızlandırdı. Eğribayat, Polonya'dan bir kulüpten resmi teklif aldı. Fenerbahçe ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan kalecinin devre arasında veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Eğribayat bir maçta oturuş tarzıyla taraftarlardan büyük tepki çekmişti.

  • Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic ve Tarık Çetin'in gerisinde kalarak 3. kaleci konumuna düştü.
  • İrfan Can Eğribayat, Polonya'dan resmi teklif aldı ve devre arasında Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.
  • Polonya kulüpleri Rakow Czestochowa ve Jagiellonia Bialystok, İrfan Can Eğribayat'ı kaleci adayları arasında değerlendiriyor.

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho'nun güvendiği isimlerden biri olan İrfan Can Eğribayat, bu sezon adeta unutuldu. Geldiğimiz noktada 27 yaşındaki kaleci, hem Dominik Livakovic hem de Tarık Çetin'in gerisine düşerek 3. kaleci konumuna geriledi. Bu durum, İrfan Can'ın ayrılık kararını hızlandırdı.

RESMİ TEKLİF GELDİ: YOL POLONYA'YA

Sabah'ın haberine göre İrfan Can Eğribayat, Polonya'dan bir kulüpten resmi teklif aldı. Fenerbahçe ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli file bekçisinin devre arasında veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Eğribayat bir maçta oturuş tarzıyla taraftarlardan büyük tepki çekmişti.

POLONYA BASINI İKİ ADAYI DUYURDU

Polonya basınında yer alan haberlere göre iki kulüp ısrarla kaleci arıyor ve hedeflerinden biri İrfan Can.

O kulüpler;

  • Rakow Czestochowa
  • Jagiellonia Bialystok

Her iki kulübün de öncelikli kaleci adayları arasında İrfan Can'ın yer aldığı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
