Bavullar toplandı! Arda Turan'dan flaş karar

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, takımıyla ilgili radikal bir karara imza attı. Arda Turan, 7 futbolcusu Azarov, Maryan Shved, Diego Arroyo, Khusrav Toirov, Maryan Farin, Ivan Petryak ve Viktor Kornienko'yu kadroda düşünmediğini kendilerine bildirdi. Bu oyuncuların kulüp aramaya başladığı belirtildi.

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran genç teknik direktör Arda Turan'dan takımıyla ilgili çarpıcı bir karar geldi.

AYRILIKLAR ÜST ÜSTE GELECEK

Hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde başarılı bir grafik çizen Shakhtar Donetsk'te Arda Turan'ın raporu doğrultusunda üst üste ayrılıklar yaşanacak.

7 FUTBOLCUYA VEDA

Ukrayna basınından Sport'ta yer alan habere göre; Arda Turan, 7 futbolcusu Azarov, Maryan Shved, Diego Arroyo, Khusrav Toirov, Maryan Farin, Ivan Petryak ve Viktor Kornienko'yu kadroda düşünmediğini kendilerine bildirdi. Bu oyuncuların bavullarını toplayarak kendilerine kulüp aramaya başladığı aktarıldı.

LİGDE İKİNCİ, AVRUPA'DA ÜST TURDA

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin ilk yarısını lider LNZ ile aynı puanda 2. sırada bitirdi. Konferans Ligi'ni ise 6. sırada bitirerek son 16 biletini aldı.

