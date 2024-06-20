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Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu

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Fenerbahçe'nin Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, ezeli rakipleri Galatasaray ile anlaşmaya vardığı konuşulan Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılacağını duyurdu. Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet ile yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yle yola devam etmeme kararı aldıklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı, Jose Mourinho ile yaptıkları görüşmeden sonra Batshuayi ile devam etmeme kararı aldıklarını söyledi. Ilıcalı, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin" dedi.

Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu

49 GOLE KATKI SAĞLADI

2022 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de, 75 resmi maça çıkan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 44 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Cengiz Aktaş:

Daha 2 hafta önce Ali Koç '' Mourunhio, Batshuayi'yi takımda düşünüyor ve devam etmeye niyetimiz var.'' diye açıklama yapmıştı. Şimdi ise sen ''Mourunhio'nun raporu doğrultusunda Batshuayi ile devam etmeyeceğiz.'' diyorsun. İkinizden birisi yalan söylüyor ama kim? İşte büyük mesele bu. :)))

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Mehmet Yavuzer:

Yanlış bir transfer politika oldu bence asıl gitmesi gereken djeko olmalıydı transfer teklifleride vardı batshuaiy kalmalıydı fizik olarak son vuruş olarak iyiydi hayırlısı artık buna izin verdiklerine göre yıldız bir forvet alınır heralde

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bekir özyürek:

Daha bir iki hafta önce Morinho kalmasini istiyor dedi Ali Koc.. Acun cabuk alisti Fb yönetimine.. Yalan yalan yalan baska birsey yok

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

Bathsuai önce beşiktaşta duvara tosladı ,sonra fenerde eh işte oldu,ne derseniz diyin galatasarayda çok başarılı olacak,(ben fenerliyim bu arada duygusal konuşmuyorum bu arada)

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