Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu

Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yle yola devam etmeme kararı aldıklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı, Jose Mourinho ile yaptıkları görüşmeden sonra Batshuayi ile devam etmeme kararı aldıklarını söyledi. Ilıcalı, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin" dedi.

49 GOLE KATKI SAĞLADI

2022 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de, 75 resmi maça çıkan Michy Batshuayi bu karşılaşmalarda 44 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.