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Batshuayi'den olay yaratacak Okan Buruk itirafı

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Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Elfsborg maçı öncesi konuştu. Batshuayi'nin Okan Buruk hakkındaki, "3-4 sezondur konuşuyorduk. Her yaz görüştük ve bir gün, 'Hadi bunu yapalım' dedim. Bana güvendiğini ve beni takımında ne kadar istediğini gösterdi" şeklindeki itirafı ise viral oldu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Elfsborg maçı öncesi UEFA TV'ye konuştu.

ASLAN'IN RAKİBİ ELFSBORG

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Elfsborg'u konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

"3-4 SEZONDUR KONUŞUYORDUK"

Galatasaray'a transfer sürecini, Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi aktaran ve Okan Buruk ile daha önceden konuştuğunu belirten Batshuayi, "İlginç olan şu, 3-4 sezondur konuşuyorduk. Her yaz görüştük ve bir gün, 'Hadi bunu yapalım' dedim. Bana güvendiğini ve beni takımında ne kadar istediğini gösterdi. Bir antrenörün 3 ya da 4 sezon bir oyuncuyu araması alışıldık bir durum değildir. Kendime bunun için doğru zaman olduğunu söyledim ve kararımdam pişman değilim." ifadelerini kullandı.

Batshuayi'den olay yaratacak Okan Buruk itirafı
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor

Michy Batshuayi Galatasaray Okan Buruk Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (4)

Melike Taştan:

Bu söz kuşları baya bi acıtmıştır ;)

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Ques who:

Evet gidip orada 3. forvet oldun yıllık 4 milyon alıyon helal olsun kardeşim truva atı gibisin

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tamer durmaz:

Batsuhai sende konuşuyon ama takimda osimenle icardi var görücem seni 10 maç sonra triplete girmeye başlıyacan.

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