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Batman Üniversitesinde Engelsiz Pickleball ve Kuşaklar Arası Tecrübe Projelerinin Lansmanı

Batman Üniversitesinde Engelsiz Pickleball ve Kuşaklar Arası Tecrübe Projelerinin Lansmanı
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Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli projelerin lansmanını gerçekleştirdi. 'Engelsiz Pickleball' ve 'Kuşaklar Arası Tecrübe' projeleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, proje detayları ve toplumsal dayanışma vurgulandı.

Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği Üniversite Toplulukları Destekleme Projesi (ÜNİDES) kapsamında hazırlanan 'Engelsiz Pickleball' ve 'Kuşaklar Arası Tecrübe' projelerinin lansman toplantısı düzenlendi.

Batman Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Batman Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Arıduru, Proje Koordinatörü Doç. Dr. N. Muhammet Çelik, öğretim üyeleri ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldı. Program, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından projede yapılan çalışmalara dair sinevizyon gösterimi sunuldu ve etkinlik, hazırlanan resim sergisiyle devam etti.

Etkinlikte konuşan proje Koordinatörü Doç. Dr. N. Muhammet Çelik, "Ben ve öğretim üyesi arkadaşlarım, çeşitli konularda projeler hazırlıyoruz. Bu projeyi hazırlarken beni derinden etkileyen bir kulüp hikayesiyle karşılaştım. Rahmetli Metin Kanagı, eski bir futbolcuydu. Futbol oynadıktan sonra bir hastalığa yakalandı ve yaklaşık iki yıl boyunca yatalak kaldı. Bu süreçte takım arkadaşları ve yakınları, 'Arkadaşımızı yaşatmak adına bir şey yapmamız lazım' diyerek bir kulüp kurdular. Metin Kanagı'nın vefatından sonra da onun adını yaşatmak için ALS hastalarına yardım eden ve çeşitli turnuvalara katılan bir yapı oluşturdular. Günümüzde, birçok kişinin ahde vefadan, dostluktan ve arkadaşlıktan bahsettiği bir dönemde, hiçbir çıkar gözetmeksizin bu fedakarlığı yapan insanlara ve bu kulübe hayranlık duyuyorum. İşte bu yüzden, ben de kendi adıma bir şeyler yapmak istedim ve bu projeyi hayata geçirdim" dedi.

Program, projeye katkı sunan öğretim üyeleri ve öğrencilerin plaketle ödüllendirilmesiyle sona erdi. Katılımcılar, projelerin toplumsal dayanışma ve farkındalık açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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