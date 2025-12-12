Haberler

Batman Petrolspor, Sincan Belediye Ankaraspor ile 4-4 berabere kaldı

Batman Petrolspor, Sincan Belediye Ankaraspor ile 4-4 berabere kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, Sincan Belediye Ankaraspor ile karşılaştığı maçta 4-4 berabere kalarak 3. sıradaki yerini korudu.

BATMAN Petrolspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'un 16'ncı haftasında sahasında Sincan Belediye Ankaraspor ile 4-4 berabere kaldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 16'ncı haftasında Batman Şehir Stadyumu'nda Sincan Belediye Ankaraspor'u konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, 34 ve 37'nci dakikalarda Atabey Çiçek'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde daha etkili olan konuk ekip, eşitliği yakaladı. 52 ve 61'inci sahneye çıkan Alper Tursun, skoru 2-2'ye getirdi. Beraberliğin ardından oyuna ağırlığını yeniden koyan Batman Petrolspor, Mert Örnek'in 62 ve 70'inci dakikalarda bulduğu gollerle 2 farklı öne geçti. Konuk ekip, 81'inci dakikada Utku Şen ve 88'inci dakikada Ali Aydemir'in golleriyle skoru 4-4'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu sonuçla Batman Petrolspor puanını 33'e yükseltip 3'üncü sırada yer aldı. 32 puana yükselen Sincan Belediye Ankaraspor ise 4'üncü sırada kendine yer buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title