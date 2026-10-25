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Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig'de Turka Esenler Erokspor'u 3-2 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u 3-2 yendi. Batman Petrolspor'un gollerini Metehan Mert, Pedrinho ve Biron atarken, Turka Esenler Erokspor'un golleri Kaku ve Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Stad: Batman Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz ve Mehmet Dura.

Batman Petrolspor : Muhammed Birkan Tetik, Karahan Yasir Subaşı (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Metehan Mert, Jin-Ho, Biron, Oğuç Gürbulak (Dk. 77 Cissokho), Ömürcan Artan, Macedo, de Sousa, Polat Yaldır (Dk. 72 Gökhan Karadeniz), Sami Gökhan Altıparmak

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro (Dk. 93 Burak Çoban) Mikail Okyar (Dk. 46 Ferhat Yazgan), Janvier, Kaku (Dk. 77 Recep Niyaz), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 67 Zeqiri), Faye, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Samudio), Furkan Orak

Goller: Dk. 50 Kanga Kaku, Dk. 62 Yusuf Erdoğan (Turka Esenler Erokspor), Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 85 Pedrinho, Dk. 91 Biron ( Batman Petrolspor )

Sarı Kartlar: Dk. 15 Furkan Orak, Dk.71 Erdem Canpolat, Dk. 75 Kanga Kaku, 83 Furkan Orak, Dk. 83 Mor Faye, Dk. 94 Bahadır Öztürk (Turka Esenler Erokspor), Dk. 16 Jin-Ho, Dk. 72 Sami Gökhan Altıparmak ( Batman Petrolspor )

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Turka Esenler Erokspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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