Batman Petrolspor, Kastamonuspor'u 2-1 Mağlup Etti

Batman Petrolspor, Kastamonuspor'u 2-1 Mağlup Etti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, Kastamonuspor'u 2-1 yenerek puanını 32'ye çıkardı. Maçta etkili başlangıç yapan Kastamonuspor, öne geçti ancak Batman Petrolspor, ikinci yarıda Mert Örnek'in golleriyle galibiyete ulaştı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Kastamonuspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14'üncü haftasında Kastamonuspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan Kastamonuspor, 25'inci dakikada Hasan Ayaroğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta baskısını arttıran Batman Petrolspor, 39'uncu dakikada Mert Örnek'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Batman Petrolspor, 54'üncü dakikada Mert Örnek'in attığı 2'nci golle öne geçti. Maç 2-1 sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
