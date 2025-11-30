Batman Petrolspor, Kastamonuspor'u 2-1 Mağlup Etti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14'üncü haftasında Kastamonuspor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan Kastamonuspor, 25'inci dakikada Hasan Ayaroğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta baskısını arttıran Batman Petrolspor, 39'uncu dakikada Mert Örnek'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında da baskısını sürdüren Batman Petrolspor, 54'üncü dakikada Mert Örnek'in attığı 2'nci golle öne geçti. Maç 2-1 sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 32'ye çıkardı.