Batman Petrolspor, İnegölspor'u 2-1 Mağlup Etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 1'inci haftasında İnegölspor'u Batman Şehir Stadyumunda konuk etti. Maça etkili başlayan İnegölspor maçın 33'üncü dakikasında Mustafa Mete Tetik'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında saha üstünlüğünü ele alan Batman Petrolspor maçın 77'nci dakikasında Mert Örnek'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Batman Petrolspor maçın 89'uncu dakikasında ise İlyas Kubilay Yavuz'un attığı golle 2-1 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi.