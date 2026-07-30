Batman Petrolspor, Erciyes kampını tamamladı
TRENDYOL 1’inci Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı 2'nci etap çalışmalarını tamamladı.
TRENDYOL 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı 2'nci etap çalışmalarını tamamladı.
Batman Petrolspor, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin, 14 Temmuz'da başladığı 2'nci etap kamp çalışmaları, dün Manisa FK ile oynanan hazırlık maçıyla sona erdi.
Batman Petrolspor bugün sabah saatlerinde Erciyes kampında ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı