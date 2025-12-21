Haberler

Batman Petrolspor, Bucaspor'u 1-0 mağlup etti

Batman Petrolspor, Bucaspor'u 1-0 mağlup etti
Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, Bucaspor'u 1-0 mağlup ederek 39 puanla liderliğe yükseldi. Maçta tek golü İshak Çakmak penaltıdan kaydetti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 17'nci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Bucaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 17'nci hafta karşılaşmasında Bucaspor'u Batman Şehir stadyumunda konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor 16'ncı dakikada İshak Çakmak'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında iki takımda gol bulmaya çalışsa da maç bu skorla tamamlandı. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 39'a çıkararak lider oldu.

