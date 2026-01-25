Haberler

Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Güncelleme:
Trabzonspor'la gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Arseniy Batagov'a Premier Lig'den transfer teklifi geldi. Bournemouth, Batagov için 28 milyon euro'yu gözden çıkarttı. Bordo-mavililer, yıldız isim için 30 milyon euro istiyor. Bournemouth'un bu rakamı ödemeye hazır olduğu belirtildi.

  • Premier Lig ekibi Bournemouth, Trabzonspor'dan Arseniy Batagov için 28 milyon euro teklif yaptı.
  • Trabzonspor, Arseniy Batagov için 30 milyon euro bonservis bekliyor.
  • Arseniy Batagov'un Trabzonspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig devi Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'dan birçok takımın dikkatini çeken Arseniy Batagov'un geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BATAGOV'A PREMİER LİG'DEN TEKLİF

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekibi Bournemouth, 23 yaşındaki savunmacıya talip oldu. Haberde, İngiliz ekibinin Trabzonspor'a 28 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ

Ancak ilk görüşmelerde anlaşma olmadığı, Trabzonspor'un yıldız isimden 30 milyon euro bonservis beklediği aktarıldı. İngiliz ekibinin bu rakama çıkmaya hazırlandığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bordo-mavililerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki deneyimli oyuncu, Karadeniz devinde çıktığı 45 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
