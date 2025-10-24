Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Haberler

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe - Stuttgart maçı sonrası gerginlik yaşandı. Maçın son anlarında Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile Stuttgart'tan Deniz Undav tartıştı. Karşılaşmanın son düdüğü sonrası ise Edson Alvarez ile Julian Chabot arasında gerginlik yaşandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak son düdüğün ardından saha içinde tansiyon yükseldi, iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

SON DAKİKALARDA TARTIŞMA

Mücadelenin son anlarında Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile Stuttgartlı Deniz Undav arasında sözlü bir tartışma yaşandı. Hakemin araya girmesiyle olay büyümeden son bulsa da iki oyuncu arasındaki gerginlik, maçın bitimine kadar sürdü.

SON DÜDÜK SONRASI GERGİNLİK TIRMANDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon yeniden yükseldi. Bu kez Fenerbahçe'den Edson Alvarez ile Stuttgart'tan Julian Chabot arasında sert bir diyalog yaşandı. Oyuncuların birbirine yaklaşmasıyla iki takım futbolcuları da araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Kısa süreli tartışma, güvenlik görevlilerinin ve teknik ekiplerin müdahalesiyle son buldu. Yaşanan gerginlik sonrası herhangi bir kart çıkmazken, her iki takım da soyunma odasına kontrollü şekilde yönlendirildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
