Başpehlivan Cengizhan Şimşek, 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılabilecek

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Türkiye Dopingle Mücadele mevzuatına uymadığı gerekçesiyle dereceleri iptal edilen Başpehlivan Cengizhan Şimşek'in 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılabileceğini açıkladı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, dün Şimşek'in cezası nedeniyle Kırkpınar'da güreşemeyeceğini açıklamıştı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nca Cengizhan Şimşek'in durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "26 Haziran'dan itibaren 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dahil tüm organizasyonlara katılma hakkına sahip olacaktır" denildi.

Federasyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

DİSİPLİN KURULU KARAR VERDİ

"Anılan süre içerisinde hak mahrumiyeti cezası bulunmasına rağmen müsabakalara katılması nedeniyle infaz edilemeyen cezasının 10 Mart tarihinden itibaren tekrar işleme konulması yönünde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından federasyonumuza yapılan yazılı talep, federasyonumuz Disiplin Kurulu tarafından değerlendirildi. Sporcu Cengizhan Şimşek'in 10 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Buna göre sporcu Cengizhan Şimşek, 26 Haziran tarihine kadar yapılacak CW Enerji 2023 Türkiye Yağlı Güreş Ligi dahil olmak üzere, Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri ve Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri'ne katılamayacak, 26 Haziran'dan itibaren 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dahil tüm organizasyonlara katılma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu Disiplin Kurulu kararı sporcuya ve konunun diğer muhataplarına tebliğ edilecektir. Kararın sporcu ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun temyiz başvurusuna açık olduğu kamuoyu tarafından unutulmamalıdır."