Ergin Ataman'ın annesi vefat etti

Ergin Ataman'ın annesi vefat etti
Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini duyurdu. Federasyon, merhumeye Allah'tan rahmet dileyerek ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaştı.

  • Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman vefat etti.
  • Türkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman'ın annesinin vefatını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini açıkladı.

"SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
