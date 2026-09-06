Milli Kadın Basketbolcular Son Maç İçin Umutlu

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Avustralya'ya 87-71 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda kaptan Olcay Çakır Turgut, son müsabakada gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Milli oyuncular Olcay Çakır Turgut, Elif İstanbulluoğlu ve Ayşe Cora Yamaner, Berlin Arena'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maçta istedikleri gibi oynayamadıklarını ve rakibin oynamasına izin verdiklerini dile getiren Olcay Çakır Turgut, son maçta gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini belirterek "Daha hiçbir şey bitmedi. Yarın asıl hedefimiz olan son maçımız var. Kolay olamayacak. Öncelikle kendimizi moral ve enerji olarak toparlamamız gerekiyor. Yarın gruptan çıkmak için sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Elif İstanbulluoğlu da yarın Porto Riko karşısında kazanıp gruptan çıkayı planladıklarını dile getirerek, "Son bir maçımız daha var. Önümüzdeki maçı kazanıp gruptan çıkmayı planlıyoruz. Moral bozmak yok önümüzde bir 40 dakika daha var. Bu 40 dakikada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Türkiye'ye yakışır basketbol ortaya koyup yola devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ayşe Cora Yamaner ise Avustralya karşısında hücumda başarılı olduklarını ancak savunma konusunda yetersiz kaldıklarını belirtti.

Son maçın kendileri için son şans olduğunun altını çizen milli oyuncu, "Bence hücumda çok iyi işler çıkarttık. 71 sayı bizim için muazzam bir sayı. Ancak potamızdaki 87 sayı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok ufak detayları düzeltirsek bence en az 15-20 sayı kesebilirdik bu maçta. Bu maçta yaptığımız hataları yarın yapmamamız gerekiyor. Çünkü son şansımız artık. Yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu son maçında yarın TSİ 12.30'da Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA