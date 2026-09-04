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Mazzon: İkinci Şans Sayıları Belirleyici Oldu

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası ilk maçında Belçika'ya 89-75 yenildi. Başantrenör Andrea Mazzon, mağlubiyette ikinci şans sayılarının etkili olduğunu, iyi mücadele ettiklerini ve Avustralya maçına olumlu şeyler taşıyacaklarını söyledi. Kaptan Olcay Çakır Turgut ise ikinci yarıda yapılan top kayıplarının ritmi bozduğunu belirtti.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 yenilen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, ikinci şans sayılarının mağlubiyette belirleyici olduğunu söyledi.

İtalyan başantrenör ile kaptan Olcay Çakır Turgut, Max-Schmeling Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçta iyi mücadele ettiklerini belirten Mazzon, "Oyuncularla gerçekten gurur duyuyorum. Topu iyi paylaştık. Birlikte oynadık. Beş oyuncumuzun çift haneli sayılara ulaşması Belçika gibi bir takıma karşı kolay değil. Belçika'da bunu başaran 3 oyuncu vardı. Meesseman başka bir seviye. Maçı kaybetmemizde ikinci şans sayıları belirleyici oldu. Biz ikinci şanslardan 2 sayı bulurken Belçika 14 sayı kaydetti. Maçta asıl farkı oluşturanın bu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üçüncü çeyrekteki top kayıplarının da kendilerini zorladığını vurgulayan Andrea Mazzon, "Maça dönme şansımız oldu ama Vanloo'nun 3 sayılık basketleri bize çok zarar verdi. Her şeye rağmen bu maçtan olumlu şeyler çıkarabiliriz. Oyuncularımız inanılmaz bir maç oynadı. Bazıları ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etti. Herkes süre aldı ve bir şeyler ortaya koydu. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum." dedi.

Avustralya ile 6 Eylül Pazar günü yapacaklara karşılaşmaya da değinen İtalyan çalıştırıcı, "Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmış bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Birkaç ay önce İstanbul'da Avustralya'ya karşı tek pozisyon farkla mağlup olduk. Her takımla rekabet edebileceğimize inanıyoruz. Bu maçta yaptığımız iyi şeyleri Avustralya maçına da taşımamız gerekiyor. İlk 20 dakika çok iyi basketbol oynadık. Bunu daha fazla süreye çıkarmamız gerek. Eğer bu şekilde oynar ve iyi mücadele edersek her takımla başa baş mücadele edebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut ise mücadeleye çok iyi başladıklarını belirterek, "İstediğimiz her şeyi yaptık. İkinci yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Birçok top kaybı yaptık. Ritmimizi kaybettik. Hatalarımızdan ders çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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