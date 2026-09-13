Haberler

Basketbolda 20. Erciyes Kupası heyecanı

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, yarın başlayacak.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, yarın başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 14-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'nda, Melikgazi Kayseri Basketbol, Botaş ve İstanbul Gençlik Spor Kulübü (GSK) mücadele edecek.

Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.

Kaynak: AA
15 ilde 'Ailem Güvende' operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi

Türkiye güne operasyonla başladı! Listede 162 şüpheli ve dernekler var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve iki acil tıp teknisyeni tutuklandı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümünde 15 yıl sonra dikkat çeken gelişme
Dev çekirgeler bu kez Van'da görüldü! Uzmanından 'zarar vermeyin' uyarısı

Dev çekirgeler bir ilimizde daha görüldü! Uzmanından önemli uyarı
21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu! Ölmeden önce söyledikleri ürpertti

21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu! Son sözleri ürpertti
Et ürünlerinde yeni dönem başlıyor! Sucuk, döner, pastırma ve burgerde kurallar değişiyor

Et ürünlerinde yeni dönem başlıyor
Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var

"Kadın meselesi" kavgası can aldı! Yaralılar da var
İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu
Alanyaspor-Göztepe müsabakasında kumanya skandalı! Çoğunluğu jandarma olan 50 güvenlik personeli zehirlendi

Müsabakada kumanya skandalı! 50 jandarma personeli soluğu acilde aldı