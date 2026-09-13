Basketbolda 20. Erciyes Kupası heyecanı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, yarın başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 14-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'nda, Melikgazi Kayseri Basketbol, Botaş ve İstanbul Gençlik Spor Kulübü (GSK) mücadele edecek.

Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.

Kaynak: AA