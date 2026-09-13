Basketbolda 20. Erciyes Kupası heyecanı
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, yarın başlayacak.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 20'incisi düzenlenecek Erciyes Kupası, yarın başlayacak.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 14-16 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'nda, Melikgazi Kayseri Basketbol, Botaş ve İstanbul Gençlik Spor Kulübü (GSK) mücadele edecek.
Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.
Kaynak: AA