Frutti Extra Bursaspor - Mincidelice JL: 96-89

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Seffi Shemmes (İsrail), Denis Hadzic (Hırvatistan), Steve Bittner (Almanya)

Son çeyrek nefes kesen anlara sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği periyotta 38'inci dakikada Bursa ekibi farkı 9 (90-81) sayıya çıkarttı. Kalan sürede taraftarını da arkasına alan ev sahibi Frutti Extra Bursaspor Fransa temsilcisine geri dönüş şansı tanımadı ve rakibini 96-89 mağlup etti.