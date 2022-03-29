ALBA Berlin: 57-66 - Haberler

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ALBA Berlin: 57-66

Demirören Haber Ajansı - Spor
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ALBA Berlin: 57-66

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Boris Ryzhyk, Emilio Perez, Tomasz TrawickiFENERBAHÇE BEKO: Henry 5, Melih Mahmutoğlu 16, Pierre 9, Vesely 8, Booker 4, Guduric 5, Floyd 1, İsmet Akpınar 5, Polonara, Şehmus Hazer 1, Metecan Birsen, Barthel 3ALBA BERLİN: Lo 9, Smith 14, Delow 5, Oscar da...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Boris Ryzhyk, Emilio Perez, Tomasz Trawicki

FENERBAHÇE BEKO: Henry 5, Melih Mahmutoğlu 16, Pierre 9, Vesely 8, Booker 4, Guduric 5, Floyd 1, İsmet Akpınar 5, Polonara, Şehmus Hazer 1, Metecan Birsen, Barthel 3

ALBA BERLİN: Lo 9, Smith 14, Delow 5, Oscar da Silva 8, Lammers 6, Zoosman 20, Mattisseck, Thiemann, Koumadje 4

1'İNCİ PERİYOT: 19-16

İLK YARI: 27-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-48

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague 21'inci hafta erteleme maçında Alba Berlin'e sahasında 66-57 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 16'ncı mağlubiyetini alırken; Alba Berlin ise 11'inci galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Alba Berlin adına 20 sayı kaydeden Yovel Zoosman oldu. Sarı-lacivertli ekipte ise Melih Mahmutoğlu 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.


- İstanbul
ALBA Berlin: 57-66

ALBA Berlin: 57-66

ALBA Berlin: 57-66

ALBA Berlin: 57-66

ALBA Berlin: 57-66

Demirören Haber Ajansı / Spor

Turkish Airlines Euroleague, Melih Mahmutoğlu, ALBA Berlin, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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