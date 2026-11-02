Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor sahasında Anadolu Efes'e 77-87 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor sahasında Anadolu Efes'e 77-87 yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, sahasında Anadolu Efes'e 77-87 mağlup oldu. Petkimspor ilk yarıyı 44-41 önde bitirse de ikinci yarıda üstünlüğü kaptırdı; Anadolu Efes 6 maçta 5 galibiyete ulaşırken Petkimspor 3 galibiyette kaldı.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Can Mavisu, Batuhan Söylemezoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 14, Cook 11, Horton 16, Yiğit Onan 6, Hanlan 12, Abmas 9, Tibet Görener 9, Uthoff, Thomas Akyazılı, Pasecniks

ANADOLU EFES: Saric 11, Russell 9, Malcolm 10, David Mutaf 2, Ercan Osmani 3, Loyd 16, Payne 16, Strazel 13, Erkan Yılmaz 5, Jones 2, Karutasu, Burak Can Yıldızlı

1'İNCİ PERİYOT: 18-16

İLK YARI: 44-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-63

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde güçlü rakibi Anadolu Efes'e mağlup oldu: 77-87. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maçta Petkimspor ilk periyodu 18-16, devreyi 44-41 önde tamamladı. İkinci yarıya 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes üstünlüğü eline aldı. Bu bölümde fark konuk ekip lehine çift hanelere çıkarken üçüncü periyot 53-63 bitti. Dördüncü periyotta ev sahibi Thomas ve Yiğit'le farkı azaltıp rakibini yakalamaya çalışsa da Anadolu Efes salondan galip ayrıldı: 77-87. Bu skorla Anadolu Efes 6 maçta 5 galibiyete ulaşırken Petkimspor 3 galibiyette kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'i görünce hemen harekete geçti! Taraftar mest oldu

Görüntüyü izleyen taraftarlar aynı yorumu yapıyor
Antalya'da milyar dolarlık zirve! Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın iklim rotası burada çizilecek! Rakamlar dudak uçuklatır
23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor

23 yaşındaki fenomen tatilde kabusu yaşadı! Yaşam mücadelesi veriyor
Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi

Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp tek cümle kurdu
Osimhen'in kızına hazırlattığı odayı görenler şaşkına döndü

İkinci kez baba oldu! Hazırlanan odayı görenler şaşkın
Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyeye sevk edildi! İşte hakkındaki suçlamalar

Borsa İstanbul Genel Müdürü adliyede! İşte hakkındaki suçlamalar
Halı sahada başlayan tartışma cinayetle bitti! 19 yaşında can verdi

Futbol oynamaya gitti, hayatından oldu! Son anları kamerada