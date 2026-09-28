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Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 88 - Esenler Erokspor: 79

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Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 88 - Esenler Erokspor: 79
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Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Körfez Basket, konuk ettiği Esenler Erokspor’u 88-79 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Körfez Basket, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 88-79 mağlup etti.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

Körfez Basket: Boe Buie 10, Johnny Davis 31, Matt Mitchell 12, Altan Çamoğlu, Oscar Cluff 12, Mert Akay, Berk Can Akın 5, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca, Alexander Reese, Paulius Danusevicus, Filip Barna 18

Başantrenör: Serhan Kavut

Esenler Erokspor: Keye Van Der Vuurst 5, Mike Davis 25, James Webb 2, Kevin Yebo 13, Egehan Arna 5, Ataberk Aksu, Errick Mccollum 14, Jordan Usher 4, Amadou Sow 6, Melih Tunca 2, Yunus Emre Sonsırma, Metehan Akyel

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. periyot: 21-26 (Esenler Erokspor lehine)

İlk yarı: 43-41 (Körfez Basket lehine)

3. periyot: 64-52 (Körfez Basket lehine)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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