Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 82 Ayos Konyaspor Basketbol: 90 Spor Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Ayos Konyaspor Basketbol'a 90-82 mağlup oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın kapanış maçında Beşiktaş, evinde Ayos Konyaspor Basketbol'a 90-82 mağlup oldu. Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi Hakemler: Mehmet Karabilecen xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu xx, Burak Yılmaz xx Beşiktaş: Matt Coleman xx 13, Jordan Usher xx 14, Okben Ulubay xx 14, Gediminas Orelik xx 13, Furkan Haltalı xx 6, Bryce Brown xx 8, Yağız Aksu x 2, Burak Can Yıldızlı x, David Mccormack xx 12 Başantrenör: Ahmet Dursun Kandemir Ayos Konyaspor: Alex Perez xx 13, Murat Göktaş x, Nikolov x, Mert Gizir x 3, Troy Selim Şav x, Can Altıntığ xx 12, Ramazan Tekin xx 8, Roko Badzım xx 11, Jordan Morgan xxx 27, Jarell Eddie xx 16, Cevher Özer x Başantrenör: Engin Gençoğlu 1. Periyot: 19-18 (Beşiktaş lehine) Devre: 41-46 (Ayos Konyaspor lehine) 3. Periyot: 60-67 (Ayos Konyaspor lehine) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi basketbol Konyaspor Beşiktaş Spor Haberler

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