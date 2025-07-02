Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025-2026 Sezonu Kura Çekimi Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kura çekimi İsviçre'nin Lozan kentindeki Olimpik Müze'de gerçekleştirildi. Türk kulüpleriyle grupları belli olurken, normal sezon karşılaşmaları 7 Ekim'de başlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Organizasyonun açıklamasına göre, İsviçre'nin Lozan kentindeki Olimpik Müze'de yapılan kura çekiminde Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu.

Buna göre, Türk kulüplerinden TOFAŞ D Grubu'nda, Galatasaray MCT Technic E Grubu'nda, Mersinspor da G Grubu'nda yer aldı. Bursaspor ise gruplara kalmak için eleme maçlarında mücadele edecek.

Normal sezon karşılaşmaları 7 Ekim'de başlayacak. Yeni sezonda 29 kulüp doğrudan normal sezona başlayacak. Üç takım da eleme turlarından gruplara katılacak.

32 takımın mücadele edeceği organizasyonda, dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

Normal sezon gruplarının dağılımı ve eleme maçları şöyle:

A Grubu: Rytas Vilnius (Litvanya), Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan), Legia Warszawa (Polonya), MLP Academics Heidelberg (Almanya)

B Grubu: Alba Berlin (Almanya), ERA Nymburk (Çekya), Sabah BC (Azerbaycan), elemelerden gelecek takım

C Grubu: Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail), Cholet Basket (Fransa), elemelerden gelecek takım

D Grubu: La Laguna Tenerife (İspanya), TOFAŞ, Bnei Penlink Herzliya (İsrail), Trapani Shark (İtalya)

E Grubu: Galatasaray MCT Technic, Igokea m: tel (Bosna-Hersek), FIT/One Würzburg Baskets (Almanya), Pallacanestro Trieste (İtalya)

F Grubu: AEK Betsson BC (Yunanistan), VEF Riga (Letonya), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), elemelerden gelecek takım

G Grubu: Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika), Mersinspor, Karditsa Iaponiki (Yunanistan)

H Grubu: Dreamland Gran Canaria (İspanya), SL Benfica (Portekiz), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), KK Spartak Office Shoes (Sırbistan)

Eleme Turu 1:

Patrioti Levice (Slovakya) - Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Kalev/Cramo (Estonya) - Rilski Sportist (Bulgaristan)

Bakken Bears (Danimarka) - Kutaisi 2010 (Gürcistan)

Heroes Den Bosch (Hollanda) - Trepça (Kosova)

Eleme Turu 2:

PAOK mateco (Yunanistan) - SC Derby (Karadağ)

Bursaspor - Löwen Braunschweig (Almanya)

Pallacanestro Reggiana (İtalya) - Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)

CSM CSU Oradea (Romanya) - Windrose Giants Antwerp (Belçika)

Eleme Turu 3:

UCAM Murcia (İspanya) - PGE Start Lublin (Polonya)

Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya) - Uniclub Bet Juventus Utena (Litvanya)

Falco Szombathely (Macaristan) - Porto (Portekiz)

Fribourg Olympic Basket (İsviçre) - Elan Chalon (Fransa)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gemlik'te art arda yaşanan depremlerle ilgili Naci Görür'den korkutan açıklama

Depremlerin ardından Naci Görür'den uykuları kaçıracak değerlendirme
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam

Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı dev rakam
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Karikatür provokasyonunda yeni gelişme! Müdürün ifadesi tam skandal
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.