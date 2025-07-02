Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025-2026 Sezonu Kura Çekimi Yapıldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Organizasyonun açıklamasına göre, İsviçre'nin Lozan kentindeki Olimpik Müze'de yapılan kura çekiminde Türk temsilcilerinin rakipleri belli oldu.

Buna göre, Türk kulüplerinden TOFAŞ D Grubu'nda, Galatasaray MCT Technic E Grubu'nda, Mersinspor da G Grubu'nda yer aldı. Bursaspor ise gruplara kalmak için eleme maçlarında mücadele edecek.

Normal sezon karşılaşmaları 7 Ekim'de başlayacak. Yeni sezonda 29 kulüp doğrudan normal sezona başlayacak. Üç takım da eleme turlarından gruplara katılacak.

32 takımın mücadele edeceği organizasyonda, dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.

Normal sezon gruplarının dağılımı ve eleme maçları şöyle:

A Grubu: Rytas Vilnius (Litvanya), Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan), Legia Warszawa (Polonya), MLP Academics Heidelberg (Almanya)

B Grubu: Alba Berlin (Almanya), ERA Nymburk (Çekya), Sabah BC (Azerbaycan), elemelerden gelecek takım

C Grubu: Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail), Cholet Basket (Fransa), elemelerden gelecek takım

D Grubu: La Laguna Tenerife (İspanya), TOFAŞ, Bnei Penlink Herzliya (İsrail), Trapani Shark (İtalya)

E Grubu: Galatasaray MCT Technic, Igokea m: tel (Bosna-Hersek), FIT/One Würzburg Baskets (Almanya), Pallacanestro Trieste (İtalya)

F Grubu: AEK Betsson BC (Yunanistan), VEF Riga (Letonya), NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), elemelerden gelecek takım

G Grubu: Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika), Mersinspor, Karditsa Iaponiki (Yunanistan)

H Grubu: Dreamland Gran Canaria (İspanya), SL Benfica (Portekiz), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), KK Spartak Office Shoes (Sırbistan)

Eleme Turu 1:

Patrioti Levice (Slovakya) - Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Kalev/Cramo (Estonya) - Rilski Sportist (Bulgaristan)

Bakken Bears (Danimarka) - Kutaisi 2010 (Gürcistan)

Heroes Den Bosch (Hollanda) - Trepça (Kosova)

Eleme Turu 2:

PAOK mateco (Yunanistan) - SC Derby (Karadağ)

Bursaspor - Löwen Braunschweig (Almanya)

Pallacanestro Reggiana (İtalya) - Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)

CSM CSU Oradea (Romanya) - Windrose Giants Antwerp (Belçika)

Eleme Turu 3:

UCAM Murcia (İspanya) - PGE Start Lublin (Polonya)

Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya) - Uniclub Bet Juventus Utena (Litvanya)

Falco Szombathely (Macaristan) - Porto (Portekiz)

Fribourg Olympic Basket (İsviçre) - Elan Chalon (Fransa)