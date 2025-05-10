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Basketbol Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Ödülleri Sahiplerini Buldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyileri ödül töreni, Yunanistan'ın Atina kentinde gerçekleştirildi. Sezonun en değerli oyuncusu Marcelinho Huertas oldu. Galatasaray'dan James Palmer, en iyi 5'te yer alırken, Will Cummings de en iyi ikinci 5'teki oyuncular arasında dahil edildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyileri ödül töreni gerçekleştirildi.

Ligde Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Helenic Cosmos Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile son 4'e kalan takımların oyuncu ve teknik ekipleri katıldı.

Galatasaray'dan James Palmer sezonun en iyi 5'i arasında yer alırken, Will Cummings de sezonun en iyi ikinci 5'ine seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunda ödül alan isimler şunlar:

Sezonun en değerli oyuncusu (MVP): Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife)

Sezonun en iyi 5'i: Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Hunter Hale (AEK), James Palmer (Galatasaray), Dylan Osetkowski (Unicaja Malaga), Ismael Kamagate (Bertram Derthona)

Sezonun en iyi ikinci 5'i: Will Cummings (Galatasaray), Kendrick Perry (Unicaja), Desi Rodriguez (Nanterre 92), Derrick Alston (BAXI Manresa), Steven Enoch (Rytas Vilnius)

Sezonun en iyi genç oyuncusu: Nolan Traore (Saint-Quentin Basket-Ball???????)

Sezonun en iyi savunma oyuncusu: Alberto Diaz (Unicaja Malaga)

Sezonun en iyi koçu: Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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