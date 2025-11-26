Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Hindistan'da genç bir basketbol tutkununun hayatı, yaptığı talihsiz bir smaç denemesi sonucu trajik bir şekilde son buldu.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynuyordu. Genç sporcu, bir smaç denemesi yapmak üzere hızla potaya yöneldi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Potaya asıldığı sırada, bütün pota sistemi gencin üzerine doğru devrildi. Genç, potanın altında kaldı. Olay anları, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 16 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.