Haberler

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi Haber Videosunu İzle
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da 16 yaşındaki çocuk basketbol oynadığı sırada smaç basmak istedi. Çocuk bu sırada basket potasının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.

  • Hindistan'da 16 yaşındaki bir basketbol oyuncusu, smaç denemesi sırasında üzerine devrilen pota sisteminin altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Olay, cep telefonu kameralarına kaydedildi ve sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen genç kurtarılamadı.

Hindistan'da genç bir basketbol tutkununun hayatı, yaptığı talihsiz bir smaç denemesi sonucu trajik bir şekilde son buldu.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla birlikte basketbol oynuyordu. Genç sporcu, bir smaç denemesi yapmak üzere hızla potaya yöneldi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Potaya asıldığı sırada, bütün pota sistemi gencin üzerine doğru devrildi. Genç, potanın altında kaldı. Olay anları, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 16 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Spor
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.