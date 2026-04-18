Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi'nin en değerli oyuncusu Galatasaraylı Dorka Juhasz seçildi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Galatasaray Çağdaş Faktoringli basketbolcu Dorka Juhasz seçildi.

İspanya'nın Zaragoza kentinde gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonu kapsamında Edificio Pignatelli'de "sezonun en iyileri" için ödül töreni düzenlendi.

Başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucunda sarı-kırmızılı oyuncu Dorka Juhasz, sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu.

Macar basketbolcu, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

Dorka Juhasz, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Şok içindeyim. Çok mutlu oldum. Ödül kazanan herkesi tebrik ediyorum. Takımım olmadan bu noktada olamazdım. Benim için çok değerliler. Hepsiyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fenerbahçe Opet, kulüp mükemmelliyet ödülüne layık görüldü.

Fenerbahçe Kulübünde kadın basketbol ve kadın futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, ödülü almasının ardından yaptığı konuşmada, "Takımımız ve başkanımız adına teşekkür etmek istiyorum. Sene başında iyi bir planlama yaptık. Güçlü karakterli, doğru oyuncuları seçtik. Sürekli kazanmayı isteyen bir takım inşa ettik. Bugünkü başarımız, bu yaklaşımımızın bir sonucudur." diye konuştu.

En iyi 5'ler açıklandı

Törende FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın birinci, ikinci ve üçüncü en iyi 5'leri de açıklandı.

Birinci takımda, Julie Allemand, Emma Meesseman, Iliana Rupert (Fenerbahçe Opet), Leila Lacan (Basket Landes) ve Dorka Juhasz (Galatasaray Çağdaş Faktoring) yer aldı.

İkinci takım, Mariam Coulibaly (Spar Girona), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Gabby Williams (Fenerbahçe Opet), Murjanatu Musa (Basket Landes) ve Jessica Shepard (Familia Schio)'dan oluştu.

Üçüncü takımda ise Kaila Charles (Umana Reyer), Juste Jocyte (Spar Girona), Kayla McBride (Fenerbahçe Opet), Helena Pueyo (Casademont Zaragoza) ve Awak Kuier (Galatasaray Çağdaş Faktoring) yer aldı.

Organizasyonda ödüle layık görülen isimler şu şekilde:

Yılın en iyi defans oyuncusu: Gabby Williams (Fenerbahçe Opet)

Yılın en iyi genç oyuncusu: Leila Lacan (Basket Landes)

Yılın koçu: Julie Barennes (Basket Landes)

Yılın en iyi hamlesi: Marie Johannes (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Kulüp mükemmeliyet ödülü: Fenerbahçe Opet

Miras ödülü: Ann Wauters

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
