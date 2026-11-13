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Basketbol: Haftanın programı

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- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11. hafta maçları oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 11. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

15.30 TOFAŞ-Trabzonspor (TOFAŞ)

18.00 Biotekno Körfez Basket-Galatasaray MCT Technic (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

20.30 Pizzabulls Bordo Bandırma-Karşıyaka (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

15 Kasım Pazar:

13.00 Esenler Erokspor-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

15.30 Yukatel Denizli Basket-Glint Çayırova Belediyesi (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Beşiktaş-Bursaspor Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Fenerbahçe Tarfin-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 iLab Basketbol-Gaziantep Basketbol (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

Yarın:

16.00 OGM Ormanspor-TED Ankara Kolejliler (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Göztepe Isonem-Cedi Osman Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

16.30 Mersinspor-Keçiörengücü Belediyesi Bağlum (Servet Tazegül)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

18.00 MKE Ankaragücü-Darüşşafaka (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

15 Kasım Pazar:

14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Yalova Haremspor-Finalspor (90. Yıl)

Kaynak: AA
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