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Basketbol: Haftanın programı

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- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise altıncı hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Aliağa Petkimspor-Biotekno Körfez Basket (ENKA)

18.00 TOFAŞ-Esenler Erokspor (TOFAŞ)

20.30 Glint Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Tarfin (Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi)

11 Ekim Pazar:

13.00 Trabzonspor-Pizzabuls Bordo Bandırma (Hayri Gür)

15.30 Anadolu Efes-Yukatel Denizli Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Türk Telekom-Beşiktaş (Ankara)

12 Ekim Pazartesi:

19.00 Galatasaray MCT Technic-Bursaspor Basketbol (Sinan Erdem)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Turgutlu Belediyespor-Beşiktaş BOA (Yıldırım Beyazıt)

14.00 Fenerbahçe Tarfin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın Okulları (Sincan)

16.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut (M. Sait Zarifoğlu)

11 Ekim Pazar:

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

15.00 TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)

15.30 iLab Basketbol-OGM Ormanspor (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Cedi Osman Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

18.00 MKE Ankaragücü-Göztepe Isonem (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

11 Ekim Pazar:

15.00 Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol (Kamil Ocak)

16.00 Fenerbahçe Gelişim-Mersinspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Darüşşafaka-Yalova Haremspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Keçiören Belediyesi Bağlum (Şehit Turgut Solak)

Kaynak: AA
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