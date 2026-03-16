Basketbol Gençler Ligi'nde dördüncü pencere maçları başladı
Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) dördüncü pencere maçları başlamış olup, ilk gününde 15 müsabaka gerçekleştirildi. Organizasyon, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılmakta ve yarından itibaren devam edecek.
BGL, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından genç basketbolcuların kariyer gelişimini desteklemek amacıyla 2017'de hayata geçirildi. BGL'de normal sezon, 5. pencere maçlarının ardından tamamlanacak.
Şampiyon takımların belli olacağı Dörtlü Final, 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan