Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final maçları yarın başlayacak

Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Final karşılaşmaları yarın başlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maçlarda kadınlar yarı finalinde saat 13.00'te BOTAŞ ile TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler, saat 15.30'da ise Çankaya Üniversitesi ile Emlak Konut karşı karşıya gelecek.

Erkekler yarı finalinde ise saat 18.00'de Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, saat 20.30'da da Aliağa Petkimspor-Karşıyaka müsabakaları oynanacak.

Gençler Ligi'nde final mücadeleleri ise 17 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Kadınlarda final saat 15.30'da, erkeklerde ise 19.00'da başlayacak.