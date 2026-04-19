Basketbol Gençler Ligi'nde normal sezon tamamlandı
Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2025-2026 sezonu, normal sezonun tamamlanmasıyla sona erdi. Erkeklerde Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor, Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji Dörtlü Final'e yükseldi. Kızlarda ise BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, Emlak Konut ve TED Üniversitesi ilk dörtte yer aldı. Dörtlü Final organizasyonu 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek.
BGL'de normal sezon Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan beşinci pencere müsabakalarıyla tamamlandı.
Erkeklerde normal sezonu ilk 4'te bitiren Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor, Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, Dörtlü Final'e yükseldi.
Kızlarda ise BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, Emlak Konut ve TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler, ilk 4'de yer alarak adlarını Dörtlü Final'e yazdırdı.
BGL Dörtlü Final organizasyonu, 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek.
Erkekler
Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 67-69
Galatasaray-Beşiktaş: 74-71
Bursaspor Tatildekirala.com-Karşıyaka: 74-78
Aliağa Petkimspor-TOFAŞ: 62-57
Türk Telekom-Manisa Basket: 66-83
Mersinspor-Trabzonspor: 64-45
Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes: 64-111
Eseler Erokspor-Merkezefendi Belediyesi Basket: 76-65
Kızlar
Kocaeli Kadın Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol: 0-20
İzmir Ege Gelişim-Adana Büyükşehir Belediyesi: 44-68
ÇİMSA ÇBK Mersin-Fenerbahçe: 55-70
Çankaya Üniversitesi-Eskişehir Çağdaş Kolejliler: 75-35
BOTAŞ-Nesibe Aydın: 70-60
Beşiktaş-TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler: 54-55
Galatasaray-Emlak Konut: 74-55
Dardanel Çanakkale Belediyespor-OGM Ormanspor: 29-52