Nutribullet Treviso: 82-80

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Oskars Lucis (Letonya), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Jusip Jurcevic (Hırvatistan)

TOFAŞ, Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 Turu J Grubu 5'nci haftasında İtalya temsilcisi Nutribullet Treviso'yu sahasında 82-80 mağlup etti.

Maçın uzatma bölümünde Ennis ve Cruz ile çizgi gerisinden Zubcic ile de pota altından sayılar bulan ve rakibini iyi savunan TOFAŞ, taraftarının da yoğun desteğiyle İtalya temsilcisini 82-80 yendi.