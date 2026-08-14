Türkiye U16 Kadınlar, Letonya'ya 57-52 Yenildi
- Letonya: 57 - Türkiye: 52
Salon: Pitesti Arena
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Nikolett Gruber (Macaristan)
Letonya : Petersone 19, Kikuste 2, Graudina 7, Martuzane, Ivanova 11, Galdina 8, Sipolina 10, Valaine, Omula, Petersone, Brence
Türkiye : Kadriye Evra Özek 9, Ezgi Ülker 2, Doğa Sezgin 2, Gift Aydın 4, Doğa Nur Aksoy 17, Nehir Özgü Özbakır 2, Nisa Söylemez 2, Beril Özçelik 4, Elif Naz Bulut 5, Zeynep Gülşen Şencan 5, Elif Nisa Solmaz, Selin Demirkan
1 Periyot: 24-10
Devre: 31-19
3 Periyot: 43-31
Türkiye, Romanya'da düzenlenen FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında Letonya'ya 57-52 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci mücadelesinde yarın 18.00'de İtalya'yla karşı karşıya gelecek.