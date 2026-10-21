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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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- Biotekno Körfez Basket: 112 - Manchester Basketbol: 71

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Alessandro Percivalle (İtalya), Dimitar Georgiev (Bulgaristan), Dariusz Zapolski (Polonya)

Biotekno Körfez Basket: Buie 16, Davis 24, Mert Akay 4, Berk Akın 9, Mitchell 2, Akhan Demirtaş, Efe Sarıca 1, Altan Çamoğlu 2, Cluff 26, Reese 12, Danusevicius 16

Manchester Basketbol : Brown 2, Walsh 2, Sandy 5, Thompson 6, Nelson 14, Mitchell-Day 14, Pigge 9, Henry 5, Shelton 7, Williams 4, Nicholson 3

1. Periyot: 25-17

Devre: 53-40

3. Periyot: 82-58

FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu üçüncü hafta maçında Biotekno Körfez Basket, konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester Basketbol'u 112-71 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren Kocaeli temsilcisi, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve soyunma odasına 53-40 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 82-58 önde geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 112-71 kazandı.

Grubunda ikinci galibiyetini alan Kocaeli temsilcisinde Oscar Cluff 26, Johnny Davis 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kaynak: AA
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