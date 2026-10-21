Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa KupasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Biotekno Körfez Basket: 112 - Manchester Basketbol: 71
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Alessandro Percivalle (İtalya), Dimitar Georgiev (Bulgaristan), Dariusz Zapolski (Polonya)
Biotekno Körfez Basket: Buie 16, Davis 24, Mert Akay 4, Berk Akın 9, Mitchell 2, Akhan Demirtaş, Efe Sarıca 1, Altan Çamoğlu 2, Cluff 26, Reese 12, Danusevicius 16
Manchester Basketbol : Brown 2, Walsh 2, Sandy 5, Thompson 6, Nelson 14, Mitchell-Day 14, Pigge 9, Henry 5, Shelton 7, Williams 4, Nicholson 3
1. Periyot: 25-17
Devre: 53-40
3. Periyot: 82-58
FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu üçüncü hafta maçında Biotekno Körfez Basket, konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester Basketbol'u 112-71 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren Kocaeli temsilcisi, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve soyunma odasına 53-40 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 82-58 önde geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 112-71 kazandı.
Grubunda ikinci galibiyetini alan Kocaeli temsilcisinde Oscar Cluff 26, Johnny Davis 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.