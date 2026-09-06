Belçika, Porto Riko'yu 76-64 Yendi
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'nda Belçika, Porto Riko'yu 76-64 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Porto Riko ikinci yenilgisini yaşarken, grubun diğer maçında yarın Türkiye-Porto Riko karşılaşması oynanacak.
Salon: Berlin Arena
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Carlos Peralta (Ekvador), Martin Davison (Yeni Zelanda)
Porto Riko : Rosado 2, Guirantes 15, San Antonio 9, Solis 2, McGee-Stafford 25, Melendez, Jones 3, Gonzalez 5, Roma, Pagan 3, Benitez
Belçika : Vanloo 15, Allemand 11, Delaere 3, Meesseman 6, Linskens 12, Ramette, Claessens 9, Mununga, Becky Massey 4, Lisowa Mbaka 16, Billie Massey
1. Periyot: 13-20
Devre: 32-40
3. Periyot: 50-58
Beş faulle çıkanlar: 36.34 Linskens ( Belçika ), 39.47 San Antonio ( Porto Riko )
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Belçika, Porto Riko'yu 76-64 mağlup etti.
Bu sonuçla Belçika, turnuvada ikinci galibiyetini aldı. Porto Riko ise ikinci yenilgisini yaşadı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer aldığı C Grubu'nda direkt çeyrek finale ve eleme turuna yükselecek takımlar son müsabakaların ardından belli olacak
Milliler, yarın Porto Riko'yu yenmesi halinde üçüncü sırada yer alacak ve eleme turu oynamaya hak kazanacak. Ay-yıldızlı ekip, sahadan mağlubiyetle ayrılması durumunda Dünya Kupası'na veda edecek.
Belçika-Avustralya karşılaşmasının kazananı, grubu lider tamamlayacak ve adını direkt çeyrek finale yazdıracak. Yenilen ekip ise eleme turu oynayacak.