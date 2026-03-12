Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Wissam Zein (Suriye), Yijie Gao (Çin)

Avustralya : Melbourne 3, Talbot 7, Smith 12, Magbegor 14, Whitcomb 17, Reid, George, Borlase 8, Aokuso 10, Fowler 7, Wilson, Bibby 3

Japonya: Machida, Takada 8, Tokashiki 3, Tanaka 17, Hirashita 16, Konno, Mawuli 3, Asahina 3, Yamamoto 16, Yabu, Miyazawa 3, Todo 2

1. Periyot: 25-18

Devre: 38-47

3. Periyot: 58-67

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ikinci maçında Avustralya, Japonya'yı 81-71 yendi.

Avustralya, bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Japonya ise ikinci yenilgisini yaşadı.